Один человек погиб и семь пострадали при мощном взрыве на севере Китая

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Мощный взрыв прогремел в Китае на объекте поставщика автокомпонентов TWC, есть пострадавшие и минимум один погибший. О происшествии сообщают местные СМИ, в том числе федеральные.

По информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло в 12:50 по пекинскому времени (07:50 по Москве) на объекте, расположенном на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь, что на севере КНР.

В результате взрыва пострадали семь человек, по меньшей мере один человек погиб. Пострадавших госпитализировали, причины инцидента выясняются.

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