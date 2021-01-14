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Один человек погиб и семь пострадали при мощном взрыве на севере Китая
Фото: pixabay.com

Один человек погиб и семь пострадали при мощном взрыве на севере Китая

Ростислав Зубков

В мире

Мощный взрыв прогремел в Китае на объекте поставщика автокомпонентов TWC, есть пострадавшие и минимум один погибший. О происшествии сообщают местные СМИ, в том числе федеральные.

По информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло в 12:50 по пекинскому времени (07:50 по Москве) на объекте, расположенном на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь, что на севере КНР.

В результате взрыва пострадали семь человек, по меньшей мере один человек погиб. Пострадавших госпитализировали, причины инцидента выясняются.

Читайте также: СМИ: Взрыв прогремел на химическом заводе в Китае

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