«Привезла домой счастье»: Екатерина Шпица показала подписчикам нового члена семьи

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица умилила подписчиков в Instagram-аккаунте своим новогодним подарком.

В новом посте девушка рассказала, что на старый Новый год привезла домой котенка. Актриса показала фотографию, на которой она обнимает нового пушистого члена семьи.

— Как мы отметили старый Новый год. Вот за 3 часа до боя курантов я привезла домой новое счастье. Это наша первая совместная фотокарточка из такси. Всех с Новым годом! Нас — с Новым котом! — поделилась радостью Шпица.

Подписчиков растрогала история актрисы. Они поздравили девушку с новым годом и обсудили котенка.

«Поздравляю с прибавлением»; «Новый год — новый кот! А вот у меня старый кот. Сын сказал, что это стабильность»; «Какие же они милые»; «Как здорово! Коты приносят в дом уют», — написали фанаты.

На вопросы о породе животного актриса ответила в комментариях. Оказалось, новый член семьи — котенок бенгальской породы.

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