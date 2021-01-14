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Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице
Дворник. Уборка снега. DSC_0049.JPG / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве. Об этом в четверг, 14 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что о погодных условиях, которые сложились на данный момент, городские предприятия были оповещены заранее.

— За прошедшие восемь часов выпало уже 9 сантиметров снега, в отдельных местах — до 10 сантиметров снега. Службы города были мобилизованы на регламентную работу, была выведена техника — около 10 тысяч единиц, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Он также добавил, что к уборке снега подключены не только сотрудники коммунальных служб, но и все работники организаций и предприятий, обеспечивающие уборку улиц. Согласно регламенту в 02:00, 05:00 и 10:00 специалисты вели перекидку снега, обработку улично-дорожной сети, проводили очередные работы, связанные с прометанием и обработкой дорог.

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