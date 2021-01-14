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Олег Газманов назвал главный признак молодости
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Олег Газманов назвал главный признак молодости

Виктория Федотова

Звезды

Российский музыкант и певец Олег Газманов назвал главный признак молодости. По его словам, это способность удивляться.

—Я думаю, что способность удивляться — это что-то из детства. Пока мы способны удивляться, мы молоды. Как только мы потеряем эту способность, мы тут же состаримся, — написал певец на своей странице в Instagram.

Он поделился с подписчиками видео, которое снял на Карибских островах во время отпуска.

— Поход на остров, где черепахи. Иногда на гастролях или отдыхе я внезапно понимаю, что никогда моя нога еще не ступала в этом месте и для меня здесь все новое. И мне это очень интересно, — отметил Газманов.

На кадрах видно, как он уговаривает черепаху его не бояться, плавает в Атлантическом океане.

Ролик посмотрели более 20 тысяч раз.

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