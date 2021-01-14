В кабмине рассказали, что позволит России быстро восстановить экономику
Россия может восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, намного быстрее других стран. Такое мнение выразил глава правительства Михаил Мишустин, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.
— Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее, — приводит РИА Новости его слова.
Премьер-министр отметил, что для оперативного восстановления власти создали необходимую базу, а также запустили ряд дополнительных мер поддержки экономики и россиян. Некоторые из этих мер, в том числе социально важные, продолжат действовать в 2021 году, чтобы вернуть экономику «на траекторию устойчивого роста», пояснил председатель кабмина.
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