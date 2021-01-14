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В кабмине рассказали, что позволит России быстро восстановить экономику
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В кабмине рассказали, что позволит России быстро восстановить экономику

Ростислав Зубков

Общество

Россия может восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, намного быстрее других стран. Такое мнение выразил глава правительства Михаил Мишустин, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.

— Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее, — приводит РИА Новости его слова.

Премьер-министр отметил, что для оперативного восстановления власти создали необходимую базу, а также запустили ряд дополнительных мер поддержки экономики и россиян. Некоторые из этих мер, в том числе социально важные, продолжат действовать в 2021 году, чтобы вернуть экономику «на траекторию устойчивого роста», пояснил председатель кабмина.

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