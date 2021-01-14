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Эндокринолог рассказала о «золотой формуле» быстрого похудения
Фото: https://pixabay.com

Эндокринолог рассказала о «золотой формуле» быстрого похудения

Анастасия Волоснова

Здоровье

Для быстрого похудения необходимо воспользоваться формулой поддерживающей калорийности. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram-аккаунте.

Чтобы рассчитать формулу, нужно умножить свой вес на коэффициент активности. При малоактивном образе жизни он равняется 28, при средней активности с двумя-тремя тренировками в неделю — 31, при ежедневных тренировках — 33.

— Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 килокалорий, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, — объяснила Павлова.

В день человеку, желающему похудеть, не стоит есть больше полученного числа калорий. Чтобы усилить эффект от формулы, следует употреблять в день больше теплой воды, добавила врач.

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