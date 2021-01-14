Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Монеты, икону и ордена на 1,8 миллиона рублей украли у отставного полковника в Москве
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Монеты, икону и ордена на 1,8 миллиона рублей украли у отставного полковника в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры полковника в отставке в столице. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что во время новогодних каникул злоумышленник проник в квартиру полковника Минобороны в отставке и похитил 120 коллекционных монет, икону с изображением Архангела Михаила, 25 орденских планок, орден Мужества, обогреватель,а также приставку к телевизору.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Читайте также: Столичная полиция задержала ухаживавшего за пенсионеркой мужчину за хищение денег с ее счета

#полковникМосквакража
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Все мнения
О проекте