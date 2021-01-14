Монеты, икону и ордена на 1,8 миллиона рублей украли у отставного полковника в Москве

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Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры полковника в отставке в столице. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что во время новогодних каникул злоумышленник проник в квартиру полковника Минобороны в отставке и похитил 120 коллекционных монет, икону с изображением Архангела Михаила, 25 орденских планок, орден Мужества, обогреватель,а также приставку к телевизору.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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