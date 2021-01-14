ЕСПЧ счел недоказанным ряд обвинений по жалобе Украины в адрес России по Крыму

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Европейский суд по правам человека счел недоказанными некоторые обвинения Украины в адрес России касаемо Крыма. Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ в четверг, 14 января.

Ранее ЕСПЧ опубликовал свое промежуточное решение по жалобе «Украина против России (Крым)».

Как рассказали в российском Минюсте, суд «сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против РФ». В частности, речь идет о якобы случаях убийства гражданских, беспричинного задержания или запугивания зарубежных работников прессы, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, преследования проукраински настроенных лиц по политическим причинам, отказов в регистрации религиозных и других организаций. Все эти претензии ЕСПЧ посчитал недоказанными.

В министерстве отметили, что еще в сентябре 2019 года предоставили европейскому суду всю необходимую аргументацию, подтверждающую безосновательность обвинений.

Вместе с тем ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями 2014–2015 годов в Крыму. Дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован судом и доведен до участников процесса в установленном порядке, передает ТАСС.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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