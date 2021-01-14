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Ученые озвучили малоизвестную причину развития анорексии у человека
Фото: pixabay.com

Ученые озвучили малоизвестную причину развития анорексии у человека

Анастасия Волоснова

Здоровье

Причиной развития анорексии могут стать не только психологические факторы. Об этом рассказали биологи из Оксфордского университета.

Чтобы проанализировать ситуацию, ученые решили провести эксперимент. Микрофлору человека с анорексией пересадили в предварительно очищенный от бактерий кишечник лабораторных мышей. Спустя некоторое время биологи стали наблюдать в поведении животных тревожность, импульсивность, а также недобор веса.

— Это говорит о том, что изменения в микрофлоре могут вызывать часть симптомов анорексии у ее носителей, — сделала вывод один из авторов исследования Ана Генчулеску.

Параллельно ученые пересадили другой группе мышей микрофлору здорового человека. Животные вели себя абсолютно нормально, в их организме не наблюдалось изменений, сообщает ФАН.

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ученыеисследованиеанорексия
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