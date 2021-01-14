Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Новый инструмент для борьбы с бедностью появится в России
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Новый инструмент для борьбы с бедностью появится в России

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Власти России работают над созданием «социального казначейства». О сути проекта рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он объяснил, что речь идет об общенациональной информационной платформе для оперативной адресной помощи нуждающимся.

— Ее наличие — необходимый инструмент для достижения еще одной важнейшей национальной цели: снижения уровня бедности, — приводит РИА Новости слова главы правительства.

Мишустин выразил уверенность в том, что такой механизм позволит действовать проактивно и автоматически направлять средства тем, кто получает право на такую помощь.

Читайте также: Новый инвестиционный цикл запустят в РФ для создания рабочих мест с высокой зарплатой

бедностьРоссияМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте