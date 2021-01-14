Новый инструмент для борьбы с бедностью появится в России

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Власти России работают над созданием «социального казначейства». О сути проекта рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он объяснил, что речь идет об общенациональной информационной платформе для оперативной адресной помощи нуждающимся.

— Ее наличие — необходимый инструмент для достижения еще одной важнейшей национальной цели: снижения уровня бедности, — приводит РИА Новости слова главы правительства.

Мишустин выразил уверенность в том, что такой механизм позволит действовать проактивно и автоматически направлять средства тем, кто получает право на такую помощь.

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