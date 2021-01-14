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Актер сериала «Универ» Гогунский назвал главную ошибку своей жизни
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Актер сериала «Универ» Гогунский назвал главную ошибку своей жизни

Виктория Федотова

Звезды

Актер Виталий Гогунский, исполнивший роль Кузи в сериале «Универ», назвал свою главную ошибку в жизни. По его словам, он был «молод и горяч», это и привело к разрыву Гогунского и Ирины Маирко.

— Сейчас можно сказать, что я был молодой, горячий и я хотел реализовать мечту, мне казалось, что так будет правильно. Так сложилось. Я никому не желал зла, я реализовал мечту дочки и бывшей супруги, можно сказать. А мою мечту пришлось отодвинуть на второй план. Сначала надо реализовывать свою мечту… Как в самолете, сначала маску на себя, потом на своего ребенка, — заявил актер.

Гогунский заявил, что после рассказа его бывшей жены о том, что он не платит алименты, многие стали писать ему в соцсетях о своем разочаровании. Он обратил внимание поклонников, что люди на телевидении могут выражать свое мнение, но это не истина в последней инстанции.

Видео опубликовано на YouTube.

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