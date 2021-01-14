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«Спешил домой»: стали известны подробности смерти актера Дмитрия Гусева
Дмитрий Гусев / кадр из фильма Глухарь

«Спешил домой»: стали известны подробности смерти актера Дмитрия Гусева

Анастасия Волоснова

Звезды

Накануне актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в своей машине. По предварительной информации, причиной смерти считают остановку сердца. Агент актера Мария Крыжанская сообщила о подробностях произошедшего.

Дмитрий Гусев возвращался из Курьяново домой, где вместе с женой он должен был отметить годовщину свадьбы.

— Это проект «Скорая», снималось в Курьянове. Он буквально 500 метров отъехал на машине, спешил домой, — рассказала Крыжанская.

Актеру стало плохо за рулем машины. На данный момент точная причина смерти устанавливается. Предположительно, Гусев умер из-за остановки сердца.

Агент актера отметила, что 44-летний Гусев не жаловался на проблемы со здоровьем.

— Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно, ехал на свой юбилей свадьбы, жена его ждала, все хорошо, нагрузка у него была нормальная, небольшая, — отметила Крыжанская.

Дата прощания и место похорон пока не оглашались, сообщает СтарХит.

Дмитрий Гусев известен по съемкам в таких сериалах, как «Глухарь», «Воронины», «Папины дочки», «Метод» и многих других.

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смертьактер«Глухарь»
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