Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Москве

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Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

В столице сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что нападение было совершено тремя на Пятницком шоссе. Стало известно,что злоумышленники сели в автомобиль такси, накинули на шею водителя ремень, и, угрожая ножом, отобрали у него деньги, после чего скрылись.

Росгвардейцы нашли машину, которая была в розыске. При виде патрульного автомобиля подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 25 до 35 лет. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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