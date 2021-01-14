Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Москве
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

В столице сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что нападение было совершено тремя на Пятницком шоссе. Стало известно,что злоумышленники сели в автомобиль такси, накинули на шею водителя ремень, и, угрожая ножом, отобрали у него деньги, после чего скрылись.

Росгвардейцы нашли машину, которая была в розыске. При виде патрульного автомобиля подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 25 до 35 лет. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Читайте также: Росгвардейцы задержали мужчину за драку с охранниками гипермаркета в Новой Москве

Росгвардия«Разбой»Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте