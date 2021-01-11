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Росгвардейцы задержали мужчину за драку с охранниками гипермаркета в Новой Москве
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали мужчину за драку с охранниками гипермаркета в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Московский, Киевское шоссеКарта всех событий

Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил драку с охранниками в одном из гипермаркетов Новой Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве в понедельник, 11 января.

В отделение поступил сигнал о срабатывании сигнала тревожной кнопки в гипермаркете строительных материалов на Киевском шоссе. К прибывшим росгвардейцам обратился охранник. Он пожаловался на мужчину, который раньше являлся сотрудником службы охраны, но был уволен около шести месяцев назад.

По словам охранника, мужчина зашел в служебное помещение и стал угрожать бывшим коллегам расправой, также пытался спровоцировать драку. При этом злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя Оренбурга и передали его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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