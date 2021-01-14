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Диетолог объяснил, какие добавки в чае снизят холестерин и снимут спазмы
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснил, какие добавки в чае снизят холестерин и снимут спазмы

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, чем опасен чай с добавками. По его словам, тонизирующий эффект чая не так ярко выражен, как эффект, который есть от кофе. Компоненты в чае могут оказывать успокаивающее действие на человека.

— Чай с бергамотом снижает уровень холестерина. Обычный чай такого эффекта не имеет. Снижается именно плохой холестерин, снижается базальный уровень глюкозы в крови у больных диабетом. Он полезен для профилактики камней в желчном пузыре, — заявил диетолог.

Ромашковый чай — классический антисептик, такой чай можно пить при заболеваниях желудка и полости рта. Его могут пить высокочувствительные люди, у которых простой черный чай может вызвать учащенное сердцебиение.

— Чай с мятой улучшает настроение, успокаивает, защищает верхние дыхательные пути и является профилактикой вирусных заболеваний. Мята снимает спазмы, облегчает засыпание, — пояснил эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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