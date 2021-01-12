Врач рассказала о самых полезных продуктах в морозную погоду

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Кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала о том, какие продукты будут самыми полезными в период холодов, поскольку при низких температурах организм испытывает большие нагрузки и вынужден вырабатывать много энергии. Об этом сообщает «МИР 24».

— Наиболее полезная энергия — из животных жиров. Более жирное мясо, рыба, бульоны, костные бульоны — очень полезная пища, она будет вас согревать, вы будете чувствовать себя сытыми дольше, все питательные вещества вы получите из этих продуктов, — пояснила Минурова.

Уточняется, что при нахождении на свежем воздухе лучше брать с собой термос с горячим чаем. Он будет особенно уместен, если предстоит длительная прогулка или, например, катание на лыжах.

Врач также отметила, что от быстрых углеводов в морозы лучше отказаться, потому что они дадут энергию на очень короткое время. Кроме того, прием алкоголя на улице в минусовую температуру очень опасен — ощущение тепла будет кратковременным, при этом велик риск получить переохлаждение.

Ранее ФАН писал, как пережить погодные аномалии без ущерба для здоровья. В частности, нельзя дышать ртом через шарф, так как ткань быстро становится влажной, а иногда покрывается инеем и льдом. В результате человек дышит холодным и при этом влажным воздухом. Также перед выходом на улицу не следует пить горячие чай или кофе. Помимо этого, не рекомендуется мыть голову с утра, так как это моментально расширит сосуды, а собственное тепло, необходимое для обогрева, быстро испарится на улице.

Источник: mir24.tv

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