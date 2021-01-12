Вильфанд: Центр европейской части России «посинеет от холода»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда регионов европейской части страны ожидают сильнейшие морозы.
Как пояснил специалист, на прогностических картах зоны с отрицательными температурами окрашивают в иссиня-черный цвет, причем чем сильнее аномалии — тем гуще цвет.
— Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода, — предупредил Вильфанд.
Метеоролог рассказал, что сильные морозы прогнозируются в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири.
Последний раз такие сильные морозы наблюдались там пять лет назад. Столбики термометров опустились на семь-десять градусов ниже климатической нормы января.
Это объясняется перемещением воздушных масс из Сибири, пересекая Урал, в центр европейской России. По словам Вильфанда, такое перемещение ожидается на протяжении всей наступившей недели. Поэтому в период с 12 по 21 января температуры прогнозируются ниже нормы на шесть-восемь градусов.
Такие аномальные морозы сохранятся до субботы, когда столбики термометров опустятся до минимальных значений, рассказал Вильфанд РИА Новости.
Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах в течение всей наступившей недели.
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