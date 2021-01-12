Вильфанд: Центр европейской части России «посинеет от холода»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда регионов европейской части страны ожидают сильнейшие морозы.

Как пояснил специалист, на прогностических картах зоны с отрицательными температурами окрашивают в иссиня-черный цвет, причем чем сильнее аномалии — тем гуще цвет.

— Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода, — предупредил Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что сильные морозы прогнозируются в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири.

Последний раз такие сильные морозы наблюдались там пять лет назад. Столбики термометров опустились на семь-десять градусов ниже климатической нормы января.

Это объясняется перемещением воздушных масс из Сибири, пересекая Урал, в центр европейской России. По словам Вильфанда, такое перемещение ожидается на протяжении всей наступившей недели. Поэтому в период с 12 по 21 января температуры прогнозируются ниже нормы на шесть-восемь градусов.

Такие аномальные морозы сохранятся до субботы, когда столбики термометров опустятся до минимальных значений, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах в течение всей наступившей недели.

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