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Ученые рассказали, по каким признакам можно распознать лжеца
Фото: Julia Freeman-Woolpert

Ученые рассказали, по каким признакам можно распознать лжеца

Анастасия Волоснова

Наука

Чтобы распознать ложь, достаточно обратить внимание на мимику и жесты человека. Об этом рассказали ученые Роттердамского университета Эразма.

По данным исследователей, когда человек лжет, ему приходится придумывать новые сложные подробности несуществующей истории. В это время мозг начинает активно работать, из-за чего человек неосознанно пытается копировать жесты своего собеседника.

Для подтверждения своей теории ученые провели эксперимент, в ходе которого тело добровольцев, играющих «лгунов», отслеживали с помощью технологии захвата движения.

— Люди полагаются на автоматизированные процессы, такие как мимикрия, когда когнитивная нагрузка возрастает, — объяснили авторы исследования.

Копирование положение тела собеседника происходит на бессознательном уровне. Обманывающие люди повторяли жесты даже во время пристальной слежки со стороны окружающих. Попытки лжеца следить за своим телом и поведением также не мешали его мозгу «зеркалить» положение тела собеседника, уточняет телеканал «Звезда».

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