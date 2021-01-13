Психолог предложил способ восстановить форму после Нового года

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Доктор психологии, клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как восстановить физическую форму после обильных новогодних и рождественских застолий без стресса и лишнего нервного напряжения.

Как отметил специалист, после нескольких дней вседозволенности в еде и несоблюдения режима трудно вернуться к обычному ритму жизни и ограничениям в питании.

Прежде всего Гараганов советует отрегулировать потребление углеводов, поскольку именно они задерживают жидкость в организме и вызывают постоянное желание съесть что-либо сладкое. При этом чрезмерно калорийная мучная пища вызывает эйфорию лишь кратковременно, а затем провоцирует вялость и апатию.

— Нужно действовать постепенно – уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину, — рекомендует эксперт.

Для возвращения в привычный ритм крайне важен психологический настрой и мотивация. Необходимо определить для себя, с какой целью и для кого человек это делает, а также что хочет получить в результате и насколько готов выходить из «праздничного» состояния, рассказал Гараганов.

— Чаще всего человек готов снижать вес, выходить из периода праздников не просто ради себя, а ради кого-то из близких или коллег, которые его должны увидеть после выхода на работу. Нужно выглядеть прилично, красиво, стройно, — цитирует психолога радио Sputnik.

Ранее телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня поделилась секретом восстановления после новогодних застолий.

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