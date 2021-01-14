Медики выявили фактор, повышающий риск сердечных заболеваний почти в три раза

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Зубные инфекции повышают риск сердечных заболеваний в 2,7 раза. К такому выводу пришли врачи из Великобритании.

Незалеченные зубы способны увеличить риск развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может негативно влиять на сердечные клапаны, утверждают эксперты. Также борьба организма с инфекцией приводит к учащенному сердцебиению.

Медики предупредили о важности контроля за деснами, так как их плохое состояние способно увеличивать риск развития многих заболеваний, среди которых инсульт, диабет и деменция.

Специалисты рекомендуют реже употреблять содержащие сахар продукты, чистить зубы два раза в день и каждые полгода посещать стоматолога, сообщает РИА Новости.

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