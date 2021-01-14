Ученые разработали уникальный способ определения качества кофе

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Канадские ученые разработали уникальный метод определения состава кофе в упаковке на основе метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Об этом сообщается в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Так, производители кофе часто смешивают в одной упаковке дорогой сорт кофе (арабику) и дешевый (робусту). Определить после обжарки их соотношение бывает очень сложно. Для этого использовали затратные по времени и стоимости лабораторные способы хроматографии и спектроскопии.

При помощи ЯМР специалисты смогли идентифицировать все 12 соединений, которые принято исследовать при испытаниях чистого кофе. Их концентрации различаются в зависимости от сорта и географического происхождения зерен — кофеина, тригонеллина, 3- и 5-кофеилхиновой кислоты, липидов, кафестола, никотиновой кислоты, N-метилпиридиния, муравьиной кислоты, уксусной кислоты, кахвеола и 16-О-метилкафестола.

Так, высокое содержание 16-O-метилкафестола (16-OMC) характерно для робусты, а кахвеола — для арабики.

Исследователи установили прямую взаимосвязь между содержаниями этих двух соединений в кофейных смесях и соотношением зерен двух сортов. В рамках эксперимента они измерили уровни соединений в 292 образцах от производителей со всего мира.

Так, новый способ показал высокую эффективность определения подлинности и сортности кофе и кофейных смесей по сравнению с экспресс-методами, утверждают исследователи.

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