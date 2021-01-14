Дептранс рассказал москвичам об опасности неправильно припаркованных автомобилей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столичном департаменте транспорта горожанам рассказали об опасности неправильно припаркованных машин. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что такие автомобили опасны для других участников дорожного движения, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, они могут спровоцировать ДТП.

Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными и парковаться по правилам, чтобы не попасть на спецстоянки города.

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