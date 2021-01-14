Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дорожные службы в Подмосковье перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дорожные службы в Подмосковье перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Никита Абрамов

Транспорт

В Подмосковье дорожные и коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы в связи с сильным снегопадом. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают усиленно работать, ликвидируя последствия снегопада: в регионе выпало до 15 сантиметров снега. Все службы переведены в круглосуточный режим работы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для уборки территорий были задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники и 18 тысяч дорожных рабочих и дворников.

— Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов, — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сообщается, что в регионе очистили около 18,5 тысячи километров дорог.

Читайте также: Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

Подмосковьекоммунальные службыМинистерство транспорта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте