Дорожные службы в Подмосковье перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Подмосковье дорожные и коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы в связи с сильным снегопадом. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают усиленно работать, ликвидируя последствия снегопада: в регионе выпало до 15 сантиметров снега. Все службы переведены в круглосуточный режим работы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для уборки территорий были задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники и 18 тысяч дорожных рабочих и дворников.

— Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов, — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сообщается, что в регионе очистили около 18,5 тысячи километров дорог.

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