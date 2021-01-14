СК возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам строительной компании

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В городском округе Балашиха возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании. Об этом в четверг, 14 января, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

— Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй-гарант XXI» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, — отметила Врадий.

Уточняется, что также проводятся меры по погашению задолженности по зарплате перед сотрудниками компании.

Один из руководителей фирмы частично не платил зарплату с сентября 2019 по октябрь 2020 года. Сумма долга составила более 420 тысяч рублей.

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