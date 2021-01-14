«Вечерняя Москва» вошла в топ-5 самых цитируемых СМИ по итогам 2020 года

Фото: «Вечерняя Москва»

«Вечерняя Москва» вошла в топ-5 самых цитируемых средств массовой информации по итогам 2020 года по рейтингу компании Mediascope по статистике количества упоминаний СМИ на радио и ТВ.

За прошедший год газету процитировали 2272 раза, что на 17 процентов больше, чем и январе–декабре 2019 года (1945 упоминаний). Общая длительность сообщений на федеральном ТВ и радио составила 575,9 минуты в 2020 году.

«Вечерняя Москва» стала единственным региональным изданием, вошедшим в первую пятерку рейтинга, оставив позади крупные федеральные издания.

Таких высоких показателей «Вечерняя Москва» достигла благодаря современному подходу к журналистике и внимательной работе с контентом, которые позволили сделать материалы городских СМИ востребованными и интересными для читателей.

АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» включает в себя три печатных выпуска, адресованных разным аудиториям — деловой, информационно-развлекательной и семейной, окружные газеты «Южные горизонты», «Новые округа» и «Москва. Центр», мультимедийный портал vm.ru, студию сетевого телевидения и радио и многое другое.

Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 140 000 человек.*

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) март — июль 2020 г.

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