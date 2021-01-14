Российские музыканты записали альбом на стихи Мандельштама

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда», посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося поэта Серебряного века Осипа Мандельштама.

В альбом вошла 21 оригинальная композиция, которые исполнили в том числе Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Оксимирон, группы IOWA, Mgzavrebi, Tequilajazz, композитор Александр Маноцков и другие.

— Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость, чтобы нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло настоящее чудо — причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества, — отметил продюсер Роман Либеров в Instagram-аккаунте проекта.

Название альбому дала первая строка стихотворения, написанного в 1931 году. Композиции в нем расположены по хронологии: от ранних произведений к поздним.

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