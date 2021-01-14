Российская спортсменка проплывет подо льдом сто метров

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Россиянка Екатерина Некрасова рассказа о намерении проплыть подо льдом 100 метров на одном вдохе в беседе МИР 24.

Цель сделать это без гидрокостюма – только в купальнике и побить личный рекорд 85 метров, который установила во время соревнований «Рождество на Байкале».

— Я думаю, что 85 метров – не мой предел, я готова на большее. Если бы было больше пропилено на Байкале, я бы 100 метров нырнула. В планах у меня зарегистрировать рекорд Гиннесса. Я думаю, 100 метров проплыву. Скорее всего, это будет в ближайшее время, — сказала Некрасова.

Спортсменка активно занимается фридайвингом и зимним плаванием, она уже участвует в соревнованиях.

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