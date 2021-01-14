Эксперты не выявили связи ожирения у детей с доступностью ресторанов фастфуда

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Исследователи из Америки не нашли причинно-следственной связи между доступностью ресторанов быстрого питания и детским ожирением.

Такие выводы сделали ученые штата Арканзас, проведя исследование в нескольких городах штата. Они изучили, как влияет на индекс массы тела школьников соседство с ресторанами фастфуда или их присутствие на пути детей в школу и домой.

Исследователи наблюдали за более чем 340 тысячами детей, которые обучались в школах с 2004 по 2010 годы.

Согласно выводам ученых, вес младшеклассников нисколько не зависел от количества ресторанов быстрого питания, которые они встречали на пути.

У старшеклассников, живущих в районах с пятью и более ресторанами фастфуда, связь с набором веса оказалась относительно слабой. Это заставило ученых сомневаться, что фактор близости с точками общепита спровоцировал ожирение у части подростков.

Исследователи сделали вывод, что борьба с ресторанами быстрого питания в окрестностях школ и жилых кварталов не окажет заметного влияния на развитие ожирения среди детей в США и других странах. Они рекомендуют обратить внимание на стимулирование подвижности детей и смену их пищевых привычек.

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