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2021 год может стать короче 2020-го из-за ускорения вращения Земли
Фото: pixabay.com

2021 год может стать короче 2020-го из-за ускорения вращения Земли

Анастасия Колоскова

Наука

Наступивший год может стать короче предыдущего из-за ускорения вращения нашей планеты. Об этом сообщили в государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Прогноз оправдается в случае сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли, уточнили ученые.

Ранее сообщалось о том, что в связи с ускорением вращения планеты в 2020 году сразу 28 дней оказались самыми быстрыми в истории наблюдений, ведущихся с 1960 года. 19 июля оказалось короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды, уточняют РИА Новости.

Также ученые не исключают возможности иногда сокращать длительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли. Это связано с тем, что световые сутки стали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени.

Читайте также: Ученые предупредили об опасности нового ледникового периода на Земле

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