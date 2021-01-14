2021 год может стать короче 2020-го из-за ускорения вращения Земли

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Наступивший год может стать короче предыдущего из-за ускорения вращения нашей планеты. Об этом сообщили в государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Прогноз оправдается в случае сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли, уточнили ученые.

Ранее сообщалось о том, что в связи с ускорением вращения планеты в 2020 году сразу 28 дней оказались самыми быстрыми в истории наблюдений, ведущихся с 1960 года. 19 июля оказалось короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды, уточняют РИА Новости.

Также ученые не исключают возможности иногда сокращать длительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли. Это связано с тем, что световые сутки стали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени.

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