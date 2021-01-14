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Ученые предупредили об опасности нового ледникового периода на Земле
Фото: pixabay.com/ru

Ученые предупредили об опасности нового ледникового периода на Земле

Анастасия Колоскова

Наука

Земля может погрузиться в новый ледниковый период из-за реакции, связанной с таянием айсбергов в Антарктике. Об этом сообщили ученые из Великобритании.

Как отмечается в исследовании Кардиффского университета, таяние айсбергов приводит к тому, что пресная вода постепенно перемещается в Атлантический океан. Это приводит к изменениям в циркуляции океана, которые грозят нашей планете новым похолоданием.

По данным ученых, каждый ледниковый период за последние 1,6 миллиона лет имел связь с таянием айсбергов и циркуляцией океана.

Ранее ученые сообщили, что освоенным человеком прибрежным территориям угрожает подтопление из-за повышения уровня Мирового океана в связи с глобальным потеплением, сообщает РИА Новости.

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