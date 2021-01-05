Аналитики назвали десять главных мировых угроз 2021 года

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Аналитики компании Eurasia Group, которая специализируется на политическом консультировании, составили рейтинг главных угроз наступившего 2021 года. Коронавирусная инфекция заняла в нем лишь второе место.

Ключевым риском года эксперты сочли угрозу «разделения Америки» после президентских выборов в США. Кресло главы государства оспаривали 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и бывший вице-президент государства Джозеф Байден. Подведение итогов голосования сопровождалось многочисленными обоюдными обвинениями в нарушениях и подтасовках, а также подачей судебных исков.

Специалисты указывают, что в любом случае часть граждан США будет считать 46-го президента нелегитимным, это грозит обострением внутренних конфликтов в стране.

Занявший второе место в рейтинге коронавирус, по мнению Eurasia Group, вызовет еще более значительное расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих государствах.

Замыкает тройку главных угроз года глобальное изменение климата. Попытки решить эту проблему чреваты углублением международной конкуренции, полагают аналитики.

Кроме того, в перечень угроз попали рост напряженности во взаимоотношениях между США и Китаем, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, экономические проблемы Турции, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера ФРГ Ангелы Меркель, политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в ряде государств региона.

Рейтинг из десяти главных рисков наступившего 2021 года опубликован на официальном сайте компании Eurasia Group.

Ранее ученый рассказал о рисках появления новых смертельно опасных болезней в скором времени.

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