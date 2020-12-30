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Глава Роспотребнадзора рассказала, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19
Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

Глава Роспотребнадзора рассказала, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная. Об этом в среду, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, многое будет зависеть от того, как в России пройдут новогодние праздники.

— Как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы. Это абсолютно точно, — заявила Попова.

Также глава Роспотребнадзора посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники, потому что при их проведении возрастает риск заражения коронавирусом.

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Анна Поповакоронавирусновогодние праздники
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