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Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники
Фото: photo.roscongress.org / Илья Деев

Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники

Кирилл Николаев

Общество

В новогодние праздники не стоит организовывать больших застолий. Об этом в среду, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, во время проведения больших застолий возрастает риск заражения коронавирусом.

— Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели, — отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время в мире зафиксировано не более 50 человек с повторным заражением коронавирусной инфекцией.

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Анна ПоповаНовый годновогодние праздники
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