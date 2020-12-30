Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники

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В новогодние праздники не стоит организовывать больших застолий. Об этом в среду, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, во время проведения больших застолий возрастает риск заражения коронавирусом.

— Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели, — отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время в мире зафиксировано не более 50 человек с повторным заражением коронавирусной инфекцией.

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