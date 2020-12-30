Россия и Боливия подписали контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Российская Федерация и Боливия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 30 декабря, заявил президент Боливии Луис Арсе.

По его словам, страны подписали контракт на поставку 5,2 миллиона доз препарата, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Также он сообщил, что Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее.

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