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Более двух миллионов доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» произвели в России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более двух миллионов доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» произвели в России

Кирилл Николаев

Здоровье

В России произвели более двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, до конца 2020 года в гражданский оборот поступит более одного миллиона доз вакцины.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Также он сообщил, что Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее.

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