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Глава Роспотребнадзора назвала число повторных случаев COVID-19 в мире
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора назвала число повторных случаев COVID-19 в мире

Кирилл Николаев

Здоровье

В настоящее время в мире зафиксировано не более 50 человек с повторным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, у человека может возникнуть повторное заболевание при значительном нарушении иммунной системы. Таких случаев в мире единицы.

— Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек, — отметила Попова.

Ранее Попова сообщила о готовности системы Роспотребнадзора к новогодним праздникам.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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