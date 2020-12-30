Глава Роспотребнадзора назвала число повторных случаев COVID-19 в мире
В настоящее время в мире зафиксировано не более 50 человек с повторным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, у человека может возникнуть повторное заболевание при значительном нарушении иммунной системы. Таких случаев в мире единицы.
— Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек, — отметила Попова.
Ранее Попова сообщила о готовности системы Роспотребнадзора к новогодним праздникам.
Читайте также: Россия и Боливия подписали контракт на поставку вакцины «Спутник V»