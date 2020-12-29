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Попова сообщила о готовности системы Роспотребнадзора к новогодним праздникам
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова сообщила о готовности системы Роспотребнадзора к новогодним праздникам

Виктория Родимкина

Здоровье

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 29 декабря.

По ее словам, все 111 лабораторий Роспотребнадзора будут работать в выходные дни. Лаборатории бюджетных учреждений также не планируют останавливать работу в праздники.

— На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова, — цитирует Анну Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.

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