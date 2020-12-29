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Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с COVID-19 в новогодние дни
Фото:government.ru / Сайт правительства России

Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с COVID-19 в новогодние дни

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Премьер-министр РФ поручил членам кабинета министров держать ситуацию с коронавирусом в новогодние дни под личным контролем. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства России, в праздники нужно внимательно следить за распространением инфекции. Также Мишустин поздравил граждан с наступающим Новым годом.

— Берегите своих родных и близких и принимайте для этого необходимые меры, — отметил премьер.

Ранее Мишустин сообщил, что в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной.

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