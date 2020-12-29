Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с COVID-19 в новогодние дни

Фото:government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ поручил членам кабинета министров держать ситуацию с коронавирусом в новогодние дни под личным контролем. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства России, в праздники нужно внимательно следить за распространением инфекции. Также Мишустин поздравил граждан с наступающим Новым годом.

— Берегите своих родных и близких и принимайте для этого необходимые меры, — отметил премьер.

Ранее Мишустин сообщил, что в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном «Онега»