Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном «Онега»

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Вице-премьеру России Виктории Абрамченко поручено взять на контроль ситуацию с затонувшим рыболовецким судном «Онега». Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил в понедельник, 28 декабря, на онлайн-совещании со своими заместителями.

Председатель кабмина выразил соболезнования родным и семьям погибших в результате ЧП с кораблем.

— Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков, — приводит РИА Новости его слова.

Он попросил Абрамченко подключиться к работе служб, разыскивающих пропавших рыбаков, и обеспечить родственникам погибших и исчезнувших моряков материальную и психологическую поддержку.

Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»

Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, еще одного нашли мертвым.

В настоящее время продолжаются поиски 16 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть.

По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.

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