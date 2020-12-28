Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном «Онега»
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном «Онега»

Ростислав Зубков

Общество

Вице-премьеру России Виктории Абрамченко поручено взять на контроль ситуацию с затонувшим рыболовецким судном «Онега». Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил в понедельник, 28 декабря, на онлайн-совещании со своими заместителями.

Председатель кабмина выразил соболезнования родным и семьям погибших в результате ЧП с кораблем.

— Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков, — приводит РИА Новости его слова.

Он попросил Абрамченко подключиться к работе служб, разыскивающих пропавших рыбаков, и обеспечить родственникам погибших и исчезнувших моряков материальную и психологическую поддержку.

Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»

Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, еще одного нашли мертвым.

В настоящее время продолжаются поиски 16 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть.

По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.

Читайте также: Северный флот направил самолет на поиски пропавших при ЧП с кораблем «Онега»

затонувшее судноособый контрольМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте