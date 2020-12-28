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Одного из членов экипажа «Онеги» нашли мертвым после ЧП в Баренцевом море
Фото: pixabay.com

Одного из членов экипажа «Онеги» нашли мертвым после ЧП в Баренцевом море

Ростислав Зубков

Происшествия

Одного из членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, нашли мертвым. Об этом сообщил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

По словам капитана порта Безукладова, который ссылается на данные Мурманского морского спасательного координационного центра, в настоящее время операцию по поиску и спасению пропавших ведет судно «Войково».

— Судном «Войково» поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа, — заявил собеседник ТАСС.

Он добавил, что поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двое из них были спасены. Семнадцать рыбаков на данный момент разыскивают несколько судов. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что пропавшие могли погибнуть.

Читайте также: «Людей смыло в море»: спасенные рыбаки рассказали о ЧП с кораблем «Онега»

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