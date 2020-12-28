Еще четыре судна прибыли на помощь к месту ЧП в Баренцевом море

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

К месту кораблекрушения в Баренцевом море прибыли еще четыре корабля, они помогут найти пропавших рыбаков. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

По его данным, экипаж затонувшего траулера «Онега» состоял из 19 человек. В момент катастрофы мимо проплывало другое рыболовецкое судно, оно спасло двух моряков. Тела остальных членов экипажа пока не найдены, идут поиски.

— К месту еще прибыли четыре корабля, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте — это суда рыболовецкого колхоза, — цитирует РИА Новости Бахтина.

Он уточнил, что последние два корабля прибыли в полдень.

Также спасатель опроверг сведения о том, что экстренные службы нашли одного погибшего рыбака с «Онеги». Эта информация ошибочна, заявил Бахтин.

Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»

Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены.

В настоящее время продолжаются поиски 17 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть.

По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.

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