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Весь экипаж затонувшего в Баренцевом море судна состоял из россиян
Фото: youtube.com/NewsBar

Весь экипаж затонувшего в Баренцевом море судна состоял из россиян

Ростислав Зубков

Общество

Экипаж рыболовецкого судна «Онега», потерпевшего крушение в Баренцевом море, состоял из 19 россиян. Об этом сообщают спасатели.

По информации МЧС России, на борту корабля были 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей.

— По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, один человек из Архангельска, один человек из Курской области, один человек из Ростовской области, — сказали РИА Новости в экстренных службах.

Там добавили, что на данный момент на месте ЧП находится одно судно, еще три движутся на помощь.

Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»

Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двое из них были спасены, еще одного нашли мертвым.

В настоящее время продолжаются поиски 16 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть.

По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.

Читайте также: «Людей смыло в море»: спасенные рыбаки рассказали о ЧП с кораблем «Онега»

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