«Людей смыло в море»: спасенные рыбаки рассказали о ЧП с кораблем «Онега»

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Рыболовецкое судно «Онега», затонувшее в Баренцевом море, потерпело крушение слишком быстро, чтобы успеть среагировать и принять меры. О стремительном ЧП рассказали спасенные с корабля рыбаки.

По их словам, они видели, как одного из их товарищей унесло в море, он погиб. Остальные пропали из виду при затоплении «Онеги».

Сама катастрофа произошла очень быстро и в условиях сильного шторма, отмечают выжившие. В момент происшествия экипаж поднимал сеть с уловом.

— Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море, — сообщил источник Интерфакса, цитирующий показания выживших моряков.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двое из них были спасены. Семнадцать рыбаков на данный момент разыскивают несколько судов. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что пропавшие могли погибнуть.

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