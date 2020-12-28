Уголовное дело возбудили после затопления судна в Баренцевом море

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского и водного транспорта возбудили после затопления судна в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СКР в понедельник, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двое из них были спасены. Семнадцать рыбаков на данный момент разыскивают несколько судов.

— В настоящее время на место происшествия выехали следователи, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители рассмотрят все версии случившегося, передает РИА Новости.

Помимо этого, сообщается, что Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего.

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