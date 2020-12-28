Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили после затопления судна в Баренцевом море
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили после затопления судна в Баренцевом море

Виктория Родимкина

Происшествия

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского и водного транспорта возбудили после затопления судна в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СКР в понедельник, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двое из них были спасены. Семнадцать рыбаков на данный момент разыскивают несколько судов.

— В настоящее время на место происшествия выехали следователи, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители рассмотрят все версии случившегося, передает РИА Новости.

Помимо этого, сообщается, что Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего.

Ранее по теме: Стала известна причина затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море

уголовное делоспасение рыбаковБаренцево море
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте