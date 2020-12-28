Стала известна причина затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Причиной затопления судна «Онега» в Баренцевом море, на борту которого находились 19 человек, стало обледенение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 28 декабря.

— Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что около Новой Земли затонуло судно с 19 рыбаками. Двоих человек удалось спасти.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, связи с затонувшим судном нет. Семнадцать пропавших рыбаков разыскивают пять судов.

— В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет, — говорится в сообщении.

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