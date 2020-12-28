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Авиацию подключили к поискам рыбаков, пропавших при ЧП в Баренцевом море
Фото: youtube.com/NewsBar

Авиацию подключили к поискам рыбаков, пропавших при ЧП в Баренцевом море

Ростислав Зубков

Общество

Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонуло рыболовецкое судно «Онега». Об этом сообщило Министерство обороны России.

— Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

В МО уточнили, что на борту лайнера имеется специальное оборудование для спасения терпящих бедствие на море.

Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»

Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, еще одного нашли мертвым.

В настоящее время продолжаются поиски 16 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть. Поиски осложняются сильным штормом и мощными порывами ветра. В поисковой зоне стоит 20-градусный мороз.

По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.

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