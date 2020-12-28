СМИ: Поиски рыбаков с затонувшего судна «Онега» осложнились из-за шторма
Поиски пропавших рыбаков с затонувшего судна «Онега» осложняются сильным штормом, заявил представитель экстренных служб.
— Поиск затруднен сильным порывистым ветром, — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что скорость ветра в районе происшествия достигает 30 метров в секунду.
По информации МЧС России, на месте ЧП работает один корабль, еще три движутся на помощь.
Что известно о затонувшем под Мурманском судне «Онега»
Утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, еще одного нашли мертвым.
В настоящее время продолжаются поиски 16 пропавших в результате происшествия рыбаков. Источники СМИ в экстренных службах допускают, что они могли погибнуть.
По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения.
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