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Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID в РФ остается напряженной
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID в РФ остается напряженной

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной. Такое мнение он выразил во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе рабочей поездки в регион в пятницу, 25 декабря.

Как сообщает РИА Новости, глава правительства поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге. Кроме того, он попросил Беглова рассказать об этом подробнее.

Мишустин также отметил, что власти региона прикладывают много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что карантин на 14 дней ввели в России для прибывших из Великобритании.

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РоссияМихаил Мишустинкоронавирус
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