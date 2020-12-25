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Карантин на 14 дней ввели в России для прибывших из Великобритании
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Карантин на 14 дней ввели в России для прибывших из Великобритании

Евгения Звощик

Общество

Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Соответствующая информация следует из постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 25 декабря.

Отмечается, что исключение составляют члены экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку. В документе указано, что постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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