Карантин на 14 дней ввели в России для прибывших из Великобритании
Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Соответствующая информация следует из постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 25 декабря.
Отмечается, что исключение составляют члены экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку. В документе указано, что постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования.
Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.
Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Онищенко объяснил, надо ли России закрывать границы из-за нового штамма коронавируса