Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом она заявила во вторник, 29 декабря, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

— Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется как стабилизирующаяся, и в 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель, — уточнила Попова.

По ее словам, это «неплохой знак». Глава Роспотребнадзора также обратила внимание на увеличение числа контактов между людьми, что сказывается на показателях роста заболеваемости среди сотрудников транспорта и торговли, передает РИА Новости.

Попова добавила, что под наблюдением в России находятся около одного миллиона человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что около 900 тысяч человек с COVID-19 в стране находятся на амбулаторном лечении. Это составляет около 80 процентов от общего числа зараженных.

Также Мурашко сообщил, что в регионы России были направлены рекомендации по неотложной и экстренной помощи.

— В субъекты РФ направили алгоритмы по вопросам не только организации неотложной экстренной помощи, но и рекомендации по проведению информационной кампании по здоровьесберегающему поведению для наших людей, — пояснил министр.

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